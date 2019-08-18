ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:31 م
الحبس المشدد لمن
الحبس المشدد لمن ينتهك حقوق العاملات المنازل
حسن رضوان
قال عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فكرة أعداد قانون ينظم العمالة المنزلية جيدًا من حيث أنها تضمن حقوق العاملين بالمنازل وتحفظ شؤونهم من الانتهاكات.

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخادمات المصريات يحتاجون إلى رعاية ودرع حامي لهم ضد أي انتهاكات خارجية وداخلية، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر الحكومة بتقديم مشروع القانون سيقوم البرلمان بتقديم مشروع قانون خاص بهم.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن لابد أن يشتمل القانون على عقوبات وجزاءات تتضمن توقيع غرامات والحبس المشدد أن لزم الأمر على كل من ينتهك حقوق العمالة المنزلية كل حالة على حسب جرم العقوبة.

كان جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان ، قد أكد على ضرورة أصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وشئونهم كاملة، خاصة أن مشروع قانون العمل لم يشملهم.

واكد "جبالي" في تصريحات صحفية، أن العاملين بالخدمة المنزلية مثلهم مثل أي عامل أخر بالدولة ومن حقهم أن يكون هناك مشروع قانون ينظم شؤونهم وحقوقهم، وكيفية تنظيم عملهم والإجراءات والضوابط الخاصة بذلك، والشروط الضرورية لممارسة هذه المهنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقنين مهنة الخادمات بالمنازل وضمهن لكيان رسمي.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

عقوبات مالية ضد ثنائي الأهلي بعد مباراة بيراميدز.. اعرف السبب

بالأحضان والسجود .. فرحة هستيرية لـ نجوم مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم .. فيديو

فرحة ما تمت.. عريس يسقط ليلة زفاف ويدخل في غيبوبة تمنعه من تذكر زوجته

رياضة النواب تعلن عن مفاجأة لأبطال منتخب الناشئين لكرة اليد

الزمالك والمقاصة فى برج العرب.. وبيراميدز مع الحدود بـ السلام

طارق يحيى يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور

أشهرها برجان بإيطاليا.. شاهد| أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم