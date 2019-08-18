تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل

قال عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فكرة أعداد قانون ينظم العمالة المنزلية جيدًا من حيث أنها تضمن حقوق العاملين بالمنازل وتحفظ شؤونهم من الانتهاكات.



وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخادمات المصريات يحتاجون إلى رعاية ودرع حامي لهم ضد أي انتهاكات خارجية وداخلية، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر الحكومة بتقديم مشروع القانون سيقوم البرلمان بتقديم مشروع قانون خاص بهم.



وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن لابد أن يشتمل القانون على عقوبات وجزاءات تتضمن توقيع غرامات والحبس المشدد أن لزم الأمر على كل من ينتهك حقوق العمالة المنزلية كل حالة على حسب جرم العقوبة.



كان جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان ، قد أكد على ضرورة أصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وشئونهم كاملة، خاصة أن مشروع قانون العمل لم يشملهم.



واكد "جبالي" في تصريحات صحفية، أن العاملين بالخدمة المنزلية مثلهم مثل أي عامل أخر بالدولة ومن حقهم أن يكون هناك مشروع قانون ينظم شؤونهم وحقوقهم، وكيفية تنظيم عملهم والإجراءات والضوابط الخاصة بذلك، والشروط الضرورية لممارسة هذه المهنة.