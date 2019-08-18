مشوفتش النوم .. فريدة عثمان تكشف لـ صدى البلد كواليس التتويج ببرونزية العالم

قالت فريدة عثمان بطلة العالم فى السباحة، إن بطولة العالم تقام كل عامين وفى 2017 كنت أول مصرية تحرز برونزية فى بطولة عالم، وذلك يعد إنجاز تاريخى، وكانت هذه البطولة بكوريا وبسبب توقيت البطولة سافرت معسكر فى بالى بإندونيسيا حتى يعتاد جسدى على التوقيت والساعة البيولوجية وبعد هذا المعسكر ذهبت إلى جنوب كوريا قبل البطولة أيضًا بوقت كاف حتى أعتاد على أجواء البلد وز أتأقلم معها".



وأضافت السمكة الذهبية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد: "قبل سباق الخمسين متر حرة أصبت بوعكة صحية شديدة ولم أكن قادرة على التنفس أو الأكل بشكل صحيح، فشعرت بضعف شديد فى جسدى وانتقلت على إثرها للمستشفى وتواجدت فى المستشفى حتى الساعة الثالثة فجرًا وكان سباق الخمسين متر حرة فى السابعة صباحًا لكن بالإشتراك مع رئيس البعثة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ومدربى قررنا عدم الاشتراك فى السباق بسبب ضعف جسدى وإرهاقى الشديد برغم رغبتى الشديدة فى المشاركة فى هذا السباق، لأنى كنت أتوقع تسجيلى رقما جيدا به، وشاركت فى سباق الخمسين فراشة والذى أقيم فى نفس اليوم فى المساء بعد أن حصلت على فترة راحة برغم أنها كانت قصيرة، ولكن شاركت فى الخمسين متر فراشة وقلت لنفسى سأقوم بما فى وسعى وأترك الباقى على الله وبالفعل أحرزت برونزية العالم".



وتابعت: "شعرت حينها بأن مجهودى لم يذهب هباءً و لقيت أخويا أول واحد أمامى بعد السباق وفرح معى كما أنه شاركنى فترة مرضى كلها قبل السباق ولم يتركنى لحظة".



وأكدت أن المنافسة فى بطولة العالم شديدة الصعوبة، ولأن لعبة السباحة تعتمد على الأرقام وهذه الأرقام تتحسن وتصبح أكثر صعوبة من بطولة لأخرى، لافتة إلى أن آخر بطولة كانت شديدة الصعوبة بسبب حصولها على ميدالية فى البطولة السابقة ويجب عليها كسر رقمها الشخصي والحصول على رقم أفضل من السابق.



وأردفت: "من أغرب المواقف التى واجهتنى هى مرضى قبل سباق الخمسين متر فراشة والجو فى كوريا كان شديد الصعوبة والشعب الكورى لا يتحدث الإنجليزية فكان هناك صعوبة شديدة فى التعامل بشكل عام كما أن الطعام لم يكن بأفضل صورة".



واختتمت السمكة الذهبية: "بالنسبة لإحساسى أثناء السباق لم أشعر للحظة بالإحباط أو الانهزام لأننى دائمًا أقول لنفسى بأننى تدربت بشكل جيد وبذلت قصارى جهدى للظهور بشكل جيد فأنا دائمًا أشجع نفسى للتشريف مصر".