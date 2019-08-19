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اقتصاد

اليوم.. البورصة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة قطاع الأعمال

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:30 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
توقع البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، بمقر البورصة في وسط البلد، ومن المقرر أن تعقد البورصة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البروتوكول.

ولدى وزارة قطاع الأعمال مجموعة من الشركات التي يسملها برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومن المنتظر أن يشهد السوق بعض هذه الطروحات في الشهور المقبلة.

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