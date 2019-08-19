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ثقافة

ثقافة بلا جدران بشاطئ رأس البر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج "ثقافة بلا جدران" بشواطئ إقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث انطلقت المرحلة الثالثة بشاطئ رأس البر على المسرح الروماني المكشوف بعدد من الفقرات الثقافية والفنية، والبداية مع الفنانين التشكيليين لقصر ثقافة دمياط وإبداع من نوع أخر أمام الهواء الطلق وإعداد لوحات تمثل وتحاكى المحافظة وتلوين حر لرسومات مطبوعة مع رواد الشاطئ من الأطفال.

وكانت الفقرة الثانية ثقافية وأمسية شعرية لأدباء نادي أدب قصر ثقافة دمياط ومنهم الشعراء "جمال البلتاجي، حسن المالح، ميادة حبيب، نورا النيلي، محمد لبن، أحمد سعد"، وبالنهاية اصطف الجمهور لمشاهدة عرض فني لفرقة هواة الموسيقي والغناء بقيادة المايسترو توفيق فوده وتقديم عدد من الأغاني الرومانسية والوطنية والحماسية.

تستمر الفعاليات مساء الأحد 18 أغسطس مع أمسية شعرية وعرض لفرقة دمياط للدراما الحركية، وتختتم الفعاليات يوم الاثنين 19 أغسطس بأمسية شعرية وورشة فنية للأطفال وعرض لفرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي.

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