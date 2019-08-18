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تحذير شديد اللهجة.. هاني الناظر: هذان الشيئان خطر يهدد صحة الرجال والسيدات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:45 م
هاني الناظر يحذر
هاني الناظر يحذر الرجال والنساء
ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الجلدية، منشورا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك يحذر من شيئين:

الأول أدوية التخسيس أو الأعشاب التي تستخدم لنفس الغرض، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أنها في منتهى الخطورة لأنها تعمل من خلال مراكز الشبع والجوع الموجودة في المخ، مما يعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة،  وقال الناظر "لهذا أرجو عدم اللجوء لتلك الأدوية والمركبات نهائيا للتخسيس".

وأضاف الناظر أن الشيء الثاني فهو المنشطات التي يلجأ لتناولها الشباب أثناء ممارسة الرياضة في صالات الچيم لزيادة حجم العضلات، فقد تبين أنها هي الأخرى في غاية الخطورة، وتسبب العديد من المشاكل الصحية والأمراض بسبب الخلل الذي تسببه في عمل الغدد بالجسم، وهناك بالفعل حالات وفيات حدثت بسببها،  والحقيقة أن المساحة هنا لا تسمح بسرد الحجم الهائل للآثار الجانبية الخطيرة لكل من أدوية التخسيس والمنشطات. 

وناشد هاني الناظر الأسر المصرية والبنات والشباب بالبعد عن هذه المركبات حرصًا على صحتهم وحياتهم.

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