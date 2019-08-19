خبير: يجب مراجعة أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة الحالية على الايداع والاقراض لابد من مراجعتها حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة خاصة مع إقرار حزمة تشريعات وإصلاح هيكلى للمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك حدوث توسعات استثمارية.



وأوضح الشافعي في بيان له، أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزى تشير إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، إذ انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى وهو أمر جيد جدا، ربما يصب فى صالح خفض الفائدة في المستقبل القريب.



وتوقع الخبير أن تنخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري.