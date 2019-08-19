ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: يجب مراجعة أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:31 ص
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
مايكل عياد
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة الحالية على الايداع والاقراض لابد من مراجعتها حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة خاصة مع إقرار حزمة تشريعات وإصلاح هيكلى للمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك حدوث توسعات استثمارية.

وأوضح الشافعي في بيان له، أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزى تشير إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، إذ انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى وهو أمر جيد جدا، ربما يصب فى صالح خفض الفائدة في المستقبل القريب.

وتوقع الخبير أن تنخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري.

ترشيحاتنا

هجوم شديد علي إدارة الأهلي بعد تعيين محمد يوسف مديرا فنيًا موقتا خلفا لمارتن لاسارتي

شاهد .. سيارة مسرعة تصطدم بعائلة وتطيح بهم في الهواء

أخطاء غذائية غير متوقعة تسبب إصابتك بدهون البطن العنيدة

تركيا ترسل وحدات من الكوماندوز إلى هذه المنطقة

الكشف عن واجهة الناقلة الإيرانية أدريان دريا 1

أحمد حسن يكشف سبب رحيله عن بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور