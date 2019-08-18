شرفتوا مصر.. حسن يسري يهنئ ناشئي منتخب مصر لكرة اليد بالفوز بكأس العالم

هنأ حسن يسري نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد ناشئي كرة اليد على التتويج بلقب كأس العالم بعد التغلب على منتخب ألمانيا بنتيجة " 32-28" قائلا :" شرفتونا وشرفتوا مصر".



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت "، أن كافة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى.



وأكد أنه يجب تواصل النجاحات والتدعيمات والاستفادة منها من أجل خوض بطولة كأس العالم "2021"، موضحا أن كرة اليد المصرية أصبحت تمتلك لاعبين على أعلى مستوى.



وتابع حسن يسري:" يجب الاستمرار في تحقيق الألقاب والنجاحات من قبل منتخب مصر لكرة اليد".



وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28" على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاعبي المنتخب لحظة سجودهم عقب التتويج بلقب كأس العالم لكرة اليد ، وتلقيبهم بمنتخب الساجدين".



وأشاد كافة المصريين بمستوى لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد الذين استطاعوا تخطي كافة المراحل والحصول على كأس العالم.

