ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرفتوا مصر.. حسن يسري يهنئ ناشئي منتخب مصر لكرة اليد بالفوز بكأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:47 م
حسام الحارتي
هنأ حسن يسري نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد ناشئي كرة اليد على التتويج بلقب كأس العالم بعد التغلب على منتخب ألمانيا بنتيجة " 32-28" قائلا :" شرفتونا وشرفتوا مصر".

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت "، أن كافة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى.  

وأكد أنه يجب تواصل النجاحات والتدعيمات والاستفادة منها من أجل خوض بطولة كأس العالم "2021"، موضحا أن كرة اليد المصرية أصبحت تمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وتابع حسن يسري:" يجب الاستمرار في تحقيق الألقاب والنجاحات من قبل منتخب مصر لكرة اليد".

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28" على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاعبي المنتخب لحظة سجودهم عقب التتويج بلقب كأس العالم لكرة اليد ، وتلقيبهم بمنتخب الساجدين".

وأشاد كافة المصريين بمستوى لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد الذين استطاعوا تخطي كافة المراحل والحصول على كأس العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحضان والسجود .. فرحة هستيرية لـ نجوم مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم .. فيديو

هشام الجخ يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

عاش الرجالة .. خالد صلاح يهنئ منتخب مصر لناشئ ليد على التتويج بكأس العالم

أبطال العالم .. محمد صلاح يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم

شرفتونا يا ابطال العالم .. عبد الله السعيد يهنئ منتخب مصر لكرة اليد

ترشيحاتنا

بعد 60 عاما.. صور نادرة لـ مارلين مونرو داخل المشرحة.. تفاصيل مثيرة

مش عيب لما الصغير يعلم الكبير.. تعليق مثير من رئيس وادى دجلة على إقالة لاسارتى

اخبار الحوادث.. سقوط بلطجي الهانوفيل بعد تهديد المواطنين بالسيف.. فتاتا الحوامدية مازالتا عذراوين.. طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

مسئول بيراميدز السابق يحذر الأهلي من التعاقد مع رامون دياز.. فيديو

مصر المقاصة أحق من الإسماعيلي .. هويدى يوجه رسالة عتاب إلى اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور

أشهرها برجان بإيطاليا.. شاهد| أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم