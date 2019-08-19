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اقتصاد

استقالة وزير الخزانة الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:01 ص
وزير الخزانة الأرجنتيني
وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني
رويترز
استقال وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني من منصبه، وقال في رسالة اطلعت عليها رويترز يوم السبت إنه يرى أن الحكومة تحتاج إلى "تجديد كبير" في فريقها الاقتصادي في ظل أزمة شهدت هبوط البيزو الأسبوع الماضي.

وقال دوخوفني في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إنه أعطى "كل" طاقته لعمله وساهم في خفض العجز الكبير والحد من الإنفاق العام، وأضاف "ارتكبنا أخطاء أيضا، بلا شك، ولم نتردد قط في الاعتراف بذلك وبذلنا كل الجهود الممكنة لتصحيحها".

وأبلغ مصدر رويترز أن ماكري عين هيرنان لاكونزا، وزير الاقتصاد الحالي لإقليم بوينس أيرس، خلفا لدوخوفني، وشهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال معظم الأسبوع الماضي، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة يوم الأحد الماضي، حيث أنزل مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط، فيما اعتبر على نطاق واسع استفتاء على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض.

وفي ضربة جديدة لماكري، خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز يوم الجمعة تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، مما أثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات أكتوبر، وشغل لاكونزا من قبل منصب المدير العام للبنك المركزي الأرجنتيني.

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