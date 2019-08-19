عرض ولاد البلد بثقافة البحر الأحمر

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة رأس غارب بفرع ثقافة البحر الأحمر بإستضافة العرض المسرحي "ولاد البلد" بقاعة مسايا، بحضور السيد اللواء عاطف محمد كامل رئيس مدينة رأس غارب ومدير عام ثقافة البحر الأحمر، وعدد من أهالي مدينة رأس غارب والقيادات الشعبية والتنفيذية، العرض من انتاج البيت الفنى للمسرح الحديث تأليف د. مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، بطولة مجموعه الممثلين الشبان، وتناول العرض النواحي السلبية في المجتمع من هجرة غير شرعية وغلاء وتعصب دينى .



نظم بيت ثقافة ام الحويطات يوم مفتوح تضمن مسابقة ثقافية بعنوان "اختبارات القدرات الذهنية، الذكاء" وتم توزيع جوائز للاطفال الفائزين، بالاضافة الى العاب ترفيهية، إلي جانب قراءة حرة للأطفال.



كما نفذ بيت ثقافة رأس حدربة ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق البريستول والالوان المختلفة ورسم حر بقاعة الأنشطة لبيت ثقافة راس حدربة، كذلك اقام بيت ثقافة أبرق ورشة فنون تشكيلية تنفيذ هالة فراج باستخدام أدوات القص واللصق لعمل زهرية ورود وعلم جمهورية مصر، بجانب قتقديم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب الفنون التلقائية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك على مسرح القصر .