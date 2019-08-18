ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انسحاب مرشح من الانتخابات التكميلية لنادى الزمالك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:32 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
قسم الرياضة
انسحب محمد رحمي المرشح لانتخابات الزمالك التكميلية على منصب أمين الصندوق من السباق الانتخابي بعدما تقدم بأوراق ترشحه على المنصب.

واغلق باب الترشح في للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم في اليوم الرابع والأخير أي مرشح للانتخابات.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب امين الصندوق وكل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.

وبغلق باب الترشيح يتواجد ثلاثة مرشحين على العضوية ومرشح لأمانة الصندوق ويقيم الزمالك انتخاباته على اربعة مقاعد ثلاثة للعضوية ومقعد أمين الصندوق مما يعني نجاح الرباعي المرشح بالتزكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد مرتضى يخوض الانتخابات التكميلية بنادي الزمالك

نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور

مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

لإيقاف انتخابات الزمالك .. هاني العتال يرفع دعوى قضائية ضد وزير الرياضة

إغلاق باب الترشح في اليوم الثالث للانتخابات التكميلية بنادى الزمالك

ترشيحاتنا

بـ بطن مكشوف وهوت شورت.. منة فضالى تستمر فى إثارة الجدل.. صور

لماذا دخل منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه فى كرة اليد ؟ تفاصيل

انسحاب مرشح من الانتخابات التكميلية لنادى الزمالك

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

حرر محضر في القسم.. لجنة انتخابات الزمالك ترفض استلام أوراق ترشح الماوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحجة دعيالك.. دوللي شاهين تظهر ساقيها فى إطلالة مثيرة بـ أكبر فتحة فستان

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد