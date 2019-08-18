انسحاب مرشح من الانتخابات التكميلية لنادى الزمالك

انسحب محمد رحمي المرشح لانتخابات الزمالك التكميلية على منصب أمين الصندوق من السباق الانتخابي بعدما تقدم بأوراق ترشحه على المنصب.



واغلق باب الترشح في للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم في اليوم الرابع والأخير أي مرشح للانتخابات.



وتضم القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب امين الصندوق وكل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.



وبغلق باب الترشيح يتواجد ثلاثة مرشحين على العضوية ومرشح لأمانة الصندوق ويقيم الزمالك انتخاباته على اربعة مقاعد ثلاثة للعضوية ومقعد أمين الصندوق مما يعني نجاح الرباعي المرشح بالتزكية.