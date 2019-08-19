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ديني

الأزهر يكشف عن ثواب التسبيح والحمد والتكبير 33 مرة بعد كل صلاة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:01 ص
فضل التسبيح عقب الصلاة
فضل التسبيح عقب الصلاة
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – حثنا على كل عمل سواء كان فعلًا أو قولًا فيه خير لنا في الدنيا والآخرة.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم – أخبرنا وحثنا بالحرص والمداومة على ترديد الأذكار صباحًا ومساءً وفي كل وقت وعلى كل حال، مشيرًا إلى أن المحافظة على ذكر الله يحصل به العبد الخير الكثير.

وأضاف أن من تلك الأذكار التي وردت في سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – التسبيح والحمد والتكبير بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة، لافتًا إلى أن ثوابها يعادل أجر حج وعمرة وصدقة.

واستشهد بما أخرجه البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُور (جمع دثر، وهو الكثير من كلِّ شيء) مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلاَ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ».

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