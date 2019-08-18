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رياضة

مبروك لمصر والمصريين.. حازم إمام يهنئ منتخب ناشئ اليد بعد الفوز بكأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:50 م
حازم امام
حازم امام
هنأ الدولي المصري حازم امام لاعب نادي الزمالك وعضو مجلس اداراه اتحاد الكره سابقا عبر حسابه الشخصي تويتر قائلا "ألف مبروك رجاله اليد ابطال العالم للناشئين لاول مره،مبروك لمصر والمصريين،وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الانجاز واخص زميلي وصديقي كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد وكل المنظومه"

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .

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