اليوم.. مراكز تجميع القطن في الفيوم وبني سويف تجمع المحاصيل

تستكمل مراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف، استلام الأقطان من المزارعين، وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بالمحافظتين لموسم (أغسطس – نوفمبر 2019)، كما تواصل المراكز وعددها 17 مركزا، تسليم أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين طبقا للحيازة الزراعية بإيصال استلام ولحين رد الأكياس معبأة بالأقطان.



ويتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التي قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن" وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.



وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات وتوضيح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية.