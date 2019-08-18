اجتماع هام لبحث سبل الارتقاء بمنظومة التغذية المدرسية .. تعرف على التفاصيل

عقدت اليوم اللجنة المحلية المشرفة على التغذية المدرسية لطلاب محافظة جنوب سيناء ، اجتماعا برئاسة اللواء نادر حنفي عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومراقب عام الأغذية عن مديرية الصحة والسكان ومدير الشؤون المالية بالمديرية ومدير إدارة التغذية ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة.



عرضت اللجنة، خلال الاجتماع، خطة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2019 / 2020 م والتوصية بتقديم وجبة جافة لتلاميذ التربية الخاصة والمراكز الكشفية والعروض الرياضية مع تحديد أهم سبل الارتقاء بمنظومة التغذية المدرسية.



كما ناقش الاجتماع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم التغذية المدرسية.



تم التشديد على التعليمات الخاصة بعملية الاستلام الصحيحة للوجبات والتأكيد على تشكيل لجان بكل مدرسة تضم مدير المدرسة ووكيل المدرسة والأخصائي الاجتماعي ومشرف التغذية.



وأكد وكيل الوزارة على وجود مخازن للتغذية المدرسية ومجهزة على اعلى مستوى ويتوافر بها الشروط الصحية وتضم مخزنا بكل إدارة تعليمية.