السيسي: الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي أهم أولويات الدولة .. برلمانيون: كلمة الرئيس تمثل إعلاء لمكانة العلم .. وهما المسار الوحيد للتنمية للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية

متحدث النواب: كلمة الرئيس اليوم تمثل إعلاء لمكانة العلم والتعليم

الصبان تطالب الحكومة بتنفيذ استراتيجية الرئيس للنهوض بالتعليم والبحث العلمي

برلمانية: الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية

بركات: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمركز المنارة الدولي احتفال مصر بعيد العلم، وألقى الرئيس السيسى خلال الاحتفالية خطاب حيث أكد الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما تمتلكه الدولة من ثروات لذلك فإن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وعلميا وثقافيًا،وإن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولازال من أهم أولويات الدولة.



وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بمجموعة من الرسائل لمصر وشعبها خلال كلمته التاريخية والمهمة التى ألقاها بمناسبة احتفالية مصر بعيد العلم فى مقدمتها تقديره واحترامه الكبيرين للعلم والعلماء المصريين.



وأوضح حسب الله ان كلمة الرئيس اليوم تمثل إعلاء لمكانة العلم والتعليم بتأكيده أنهما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته وأن الدولة تنشئ العقل المفكر المستنير المستعد لقبول العلم والمعرفة والذى يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل لذلك سعينا إلى تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولى ويسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.



إضافة الى تأكيد الرئيس السيسى أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حاليًا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالى وفقا لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وذلك اتساقًا مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة فى المجالات التكنولوجية الناشئة كالنانو تكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها".



واشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية لعيد العلم، للاحتفاء بعلماء مصر واساتذة الجامعات الذين بذلوا جهودًا مضنية فقط إسهاما في زيادة رصيد العلم، مضيفا أن تكريم الرئيس السيسي لهم يعتبر بمثابة حافزا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار الباحثين.



وأكد بركات فى بيان صحفى له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وتحرص على اتخاذ خطوات واسعة بشأنه، سعيًا منها للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدم الجامعات المصرية في الصنيفات العالمية للجامعات، فتقدمت جامعة القاهرة بـ100 مركز مقارنة بالعام الماضي في تصنيف شنغهاي.



وأضاف النائب، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وفتح أقساما جديدة بالكليات المتواجدة بالفعل تساير التغير الحادث بالعلم، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، بحيث تتواكب مع المناهج التى يتم تدريسها عالميًا.



وتابع: ما زلنا بحاجة الى الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجالات المختلفة، أي الربط بين العلم وتطبيقه، لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية بالدولة.



ومن جانبها ثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم عدد من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة وذلك خلال احتفالية عيد العلم.



وقالت عبد الحليم فى بيان صحفى لها، إن الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية وضمان مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على دعم العلم والعلماء، ولا يدخر جهدا في توفير كامل الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية.



ولفتت إلى أن جراء هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، فإن الرئيس السيسي أعلن العام الجاري 2019 عام التعليم في مصر لأن العلم هو أساس النهوض بالمجتمع وأن الدولة تستهدف تنشئة الإنسان المصري الواعي والمتعلم.



وأشارت إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية ومؤسساتها في تخريج إخراج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة لسوق العمل.



وفى سياق متصل قالت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد المالية أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية مصر بعيد العلم يمثل استراتيجية واضحة وشاملة للنهوض بالعلم ومنظومة البحث العلمى فى مصر.



وقالت "الصبان" فى بيان لها اصدرته منذ قليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول رئيس فى مصر يتخذ قرارات تاريخية وغير مسبوقة بزيادة حجم الإنفاق الحكومى على التعليم والبحث العلمى والتطوير لإيمانه بأهمية العلم والبحث العلمى مطالبة رجال الأعمال والاستثمار بمساندة جهود الدولة فى تطوير وتحديث التعليم وربط البحث العلمى بمختلف المؤسسات الزراعية والصناعية والإنتاجية



وطالبت الصبان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تنفيذ جميع القضايا المهمة التى طرحها الرئيس السيسى فى خطابه للنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر، إضافة إلى الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لها لإيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية والمؤسسات الإنتاجية من ناحية أخرى.