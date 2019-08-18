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جمال عسكر يكشف أسباب توجه الدولة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:53 م
تحويل السيارات إلى
تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي
خالد محيي الدين
قال جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، إن توجه الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، جاء تزامنا مع افتتاح حقل "ظهر" وتوافر كميات كبيرة من من الغاز الطبيعي، ما دفع الدولة للتجه لتحويل السيارات إلى الغاز لتوفير المبالغ الكبيرة التي كانت تدفع لاستيراد البنزين والسولار.

وأشار "عسكر"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "مال وأعمال" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن هناك أسبابا بيئية أيضا جعلت الحكومة تتجه نحو هذا الإجراء؛ لأن مصر بها معدلات تلوث كبيرة نتيجة لاستخدام السولار والبنزين.

وأشار إلى أنه يوجد في مصر بنزين 80 و90 و92، موضحا أنه كلما زادت كفاءة الوقود انخفضت البعثات الكربونية التي تلوث الهواء.

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