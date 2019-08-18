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رياضة

رئيس اتحاد كرة اليد يكشف أسباب فوز منتخب مصر بكاس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:33 م
جانب من فرحة لاعبو
جانب من فرحة لاعبو المنتخب بعد التتويج بكأس العالم
عمرو الحلواني
عبر المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن سعادته بحصول منتخب الناشئين مواليد 2000 بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على لقب بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا.

وأكد "نصر"، أن وصول منتخب الناشئين للقب بطولة العالم لم يأت من فراغ، وأن الفترة الماضية شهدت مجهودات ضخمة سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المنتخبات برئاسة علاء السيد.

وأضاف، مجلس الإدارة حرص على توزيع المهام، من أجل إنجاز الأمور بشكل سريع، وأن الجميع داخل الاتحاد أو خارجه تعاهد على الإخلاص وتقديم كل ما لديه من أجل مصلحة كرة اليد المصرية.

وحصد المنتخب الوطني للناشئين لقب بطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة (32-28).

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