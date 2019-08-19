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رجل أعمال يتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:30 ص
ناشئى اليد
ناشئى اليد
حمزة شعيب
هنأ علاء قمر، رجل الأعمال المصري، منتخب الناشئين لكرة اليد، بالتتويج بكأس العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.

وأعلن علاء قمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد ، تبرعه بمكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لصالح منتخب ناشئي اليد.

وتوج منتخب ناشئي اليد، بكأس العالم المقام في مقدونيا، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.

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