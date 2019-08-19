رجل أعمال يتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو

هنأ علاء قمر، رجل الأعمال المصري، منتخب الناشئين لكرة اليد، بالتتويج بكأس العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.



وأعلن علاء قمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد ، تبرعه بمكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لصالح منتخب ناشئي اليد.



وتوج منتخب ناشئي اليد، بكأس العالم المقام في مقدونيا، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.