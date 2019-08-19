فيديو جراف| الإخطبوط عبدالرحمن حميد أفضل حارس مرمى فى مونديال اليد للناشئين

توج عبد الرحمن حُميد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل حارس مرمى خلال بطولة العالم للناشئين.



وحصل عبد الرحمن حميد على هذا اللقب بعدما تصدر قائمة الأكثر تصديًا للكرات برصيد 87 تصديا خلال البطولة التي أقيمت بمقدونيا.



وكان عبد الرحمن حُميد ضمن تشكيلة منتخب مصر للشباب والذي حصل على برونزية كأس العالم الماضية والتي أقيمت في إسبانيا.



من خلال الفيديو جراف يمكن التعرف اكثر عن انجازات اللاعب عبدالرحمن حميد.

