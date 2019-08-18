الباز يكشف تلاعب قيادات الإخوان برسائل شبابهم بالسجون المصرية

قال الإعلامي محمد الباز، إنه هناك مجموعة من الرسائل التي كتبها الأخوان من داخل السجون المصرية، يتحدثون خلالها عن ندمهم وغفلتهم عن أهداف تلك الجماعة الحقيقية، حيث وقع عليها ما يقارب الـ 1530 مسجون من المتورطين في العمليات الإرهابية والتابعين لجماعة الإخوان.



وأشار "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلي أن هذه الرسائل أكد خلالها شباب الإخوان أن الجماعة خدعتهم وضلالاتهم، لافتا إلي أن هؤلاء الشباب يئسوا من الجماعة بعدما اكتشفوا حقيقة خداعهم وأهداف تلك الجماعة الحقيقة أنهم على باطل.



وتابع الإعلامي "محمد الباز"، أن قيادات الجماعة قامت بتزور رسائل على ألسنة هؤلاء الشباب لتقول أنهم صامدون في السجون وثابتون على مواقفهم المعادي للدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب قد نفي تلك الرسائل الزائفة.