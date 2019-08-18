ملكة بريطانيا تفرض قوانين على زوجة حفيدها.. تعرف عليها

لطالما ظلت العلاقة بين اليزابيث الثانية ملكة بريطانية و ميجان ماركل زوجة حفيدها المير هاري متوترة، حيث تشهد العلاقة الكثير من المشادات كل فترة، وكان أخرها فرض اليزابيث بعض القوانين الصارمة على ماركل.



وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية سيتم حذر ارتداء البناطيل الجينز نهائيًا من قبل ميجان ماركل أثناء زيارتها في قلعة بارمورال.



كان قد كشف القصر البريطاني عن قيام دوق ودوقة ساسكس بأول رحلة لهما إلى القلعة الاسكتلندية، وهى المقر الصيفي لملكة بريطانيا.



ولكن الملكة العجوز ستفرض رؤيتها الصحيحة تجاه الزى المناسب، حيث ترفض تمامًا الأزياء المصممة على الطريقة الأمريكية، خاصةُ الجينز الممزق.

