جامعة عين شمس تستعد لاستضافة الدورة الكشفية القمية الثلاثين

تستضيف جامعة عين شمس الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ من أغسطس الجارى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و تحت إشراف ا.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة كلية والسادة مستشارى نائب رئيس الجامعة (ا.د. طايع عبد اللطيف وا.د. تامر راضى ) و ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة



واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال وفود من ١٤ جامعة مصرية يتم توافدهم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ، على أن يقام حفل افتتاح الدورة القمية الكشفية الثلاثون يوم الخميس الموافق ٢٢من أغسطس فى تمام الساعة الرابعة عصرا بكلية الزراعة. تحت شعار " نحو مواطن عالمي".



ويتنافس على مدار تسعة أيام أكثر من ٢٥٠ جوال و جوالة من جامعات القاهرة ، بنى سويف ،سوهاج ، أسوان ، بنها ،المنوفية ، السويس ، جامعة قناة السويس ، دمياط ،طنطا ، المنصورة ، الأزهر ، بور سعيد و عين شمس.



حيث تتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها.



ويتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده في الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٩ من أغسطس.



هذا وقد عقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم إجتماعًا موسعًا للوقوف على كافة إستعدادات إستضافة الدورة من إقامة و تغذية و تأمين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لخروج الدورة الكشفية بصورة ناجحة.



وقد حضر الاجتماع الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة و أ.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. حمدى موسى منسق الدورة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية شباب الجامعة و إبراهيم سعيد القائم بعمل مديرعام قطاع المدن و سماء خاطر مدير إدارة الجوالة.