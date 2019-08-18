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مفاجأة صادمة.. مكافأة اتحاد اليد لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم 1500 جنيه فقط.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن العمل وإنكار الذات هو السر وراء فوز المنتخب المصري للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد بمقدونيا مؤكدا أنه تم اختيار عناصر جهاز المنتخب على اساس الكفاءة وليس شيئا آخر.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خلال تصريحات تليفزيونية أن الخطة كانت واضحة في البداية. مشيرا إلى ان مصر تقدمت باستضافة بطولة العالم في 2021 فكان منتخب الشباب الذي حصل على برونزية العالم ومنتخب الناشئين نواة للمنتخب الأول.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن ما تردد بأن لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافأه قدرها 1500 جنيه من الاتحاد المصري كلام صحيح، مؤكدا ان امكانيات الاتحاد محدودة إضافة إلى ان لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافآت من وزارة الشباب والرياضة والدولة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الى أنه في شهر واحد أصبحنا من العظماء الـ 8 على مستوى كرة اليد العالمية منوها إلى أنه تم اختيار 3 من لاعبي المنتخب الوطني في تشكيل منتخب العالم.

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