أم وعد تناشد وزارة الصحة علاج ابنتها على نفقة الدولة

ناشدت أم وعد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة علاج ابنتها المريضة بالقلب.



تقول أم وعد فى رسالتها : لم أعد قادرة على تحمل تكلفة العلاج التى تعدت ألفي جنيه، علاوة على أنى مهددة بالطرد لعدم قدرتى على دفع الإيجار، كل أملى أن تتلقى ابنتى العلاج على نفقة الدولة.



للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم ٠١٢٨١٦٧١٣٣٦



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