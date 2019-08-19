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أم وعد تناشد وزارة الصحة علاج ابنتها على نفقة الدولة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت أم وعد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة علاج ابنتها المريضة بالقلب.

تقول أم وعد فى رسالتها : لم أعد قادرة على تحمل تكلفة العلاج التى تعدت ألفي جنيه، علاوة على أنى مهددة بالطرد لعدم قدرتى على دفع الإيجار، كل أملى أن تتلقى ابنتى العلاج على نفقة الدولة.

للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم ٠١٢٨١٦٧١٣٣٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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