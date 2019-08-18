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صاحب الإدارة المنضبطة.. احمد موسى يوجه الشكر لـ المهندس محسن صلاح

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:05 م
المهندس محمد محسن
المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب
حمزة شعيب
وجه الإعلامى أحمد موسى، الشكر لشركة المقاولون العرب بعد إعادة ترميمها لمعهد الأورام، والعمل على العودة سريعا لحركته الطبيعية واستقبال المرضى.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، كل الشكر لشركة المقاولون العرب على مساهمتها فى عودة معهد الأورام بشكل سريع والعمل على ترميمه فى وقت قياسى، وهو ما يعد إنجازا أن يعود معهد الأورام لشكله الطبيعى خلال أسبوعين بعد الحادث الإرهابى.

وتابع: "شركة المقاولون العرب شركة لها تاريخ ملئ بالإنجازات فى إفريقيا والبلاد العربية"، منوها:"البلد فى حاجة لرجال مثل المهندس محسن صلاح صاحب الإدارة المنضبطة".

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