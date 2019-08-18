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أخبار العالم

ترامب: نسعى لتخفيض عدد قواتنا في أفغانستان إلى أقل من 13 ألفا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:48 م
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إدارته تسعى لتخفيض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان إلى أقل من 13 ألف ضابط وعسكري.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "المباحثات بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان كانت مثمرة، ونسعى لخفض عدد قواتنا هناك إلى أقل من 13 ألف شخصا".

وتابع ترامب: "سوف نبقى على قدرة استخباراتية هائلة داخل أفغانستان".

ولم يخف ترامب رغبته في الانسحاب من أفغانستان بعد 19 عاما من الحرب التي اندلعت إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وأثار الانسحاب مخاوف داخل الجيش الأمريكي وبين بعض أعضاء الكونجرس من أن أفغانستان قد تنغمس في حرب أهلية جديدة تشهد عودة حكم طالبان وتمنح تنظيم القاعدة وغيره من المتشددين ملاذا للتوسع والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات المتحدة والحلفاء.

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