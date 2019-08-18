محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

تم مساء اليوم افتتاح مهرجان القلعة الموسيقي الدولي، بمسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي والذى حضره عدد من نجوم الطرب منهم نادية مصطفى ومحمد الحلو وفرقة براس ساوند التى قدمت بعض المقطوعات الموسيقية.



تنطلق فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان الموسيقي العريق، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة بأكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى، منهم وهاني شاكر ومدحت صالح ومي فاروق.



ومن المقرر إقامة المهرجان داخل قلعة صلاح الدين بمنطقة السيدة عائشة وتستمر فعالياته لمدة 15 يوما يقام خلالها 42 حفلا.

