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شهور من العطش والحرمان.. أهالى قرية شونى بالغربية يصرخون

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:01 م
صدى البلد
وسام مختار
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى عزبة قاسم وهدية التابعان لقرية شونى، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب وذلك بسبب تهالك وقدم شبكة خطوط مياه الشرب.

ويقول وليد السيد شريشر فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: نعانى العطش والحرمان من مياه الشرب لفترات طويلة وذلك بسبب الضعف العام والانقطاع المستمر لمياه الشرب وذلك بسبب تهالك وقدم الشبكة لخطوط مياه الشرب وقدمها وضعف وقلة قطر المواسير وتعددت الشكاوى دون جدوى ولسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي تلك العزب والتى تحول دون تحملهم نفقات وأموال تغيير الشبكة والخطوط والمواسير كما تطلب الشركة لذا يكون البديل الحصول على مياه الشرب سببا مدمرا لصحة المواطنين وذلك واضح وصريح على صحة أهالى العزبتين ناهيك عن التغافل التام عن إدراجنا فى خطط الصرف الصحي رغم مرور الخطوط وقرب محطة الصرف الصحي الرئيسية لنا.

وناشد الأهالى المسئولين بسرعة التدخل العاجل والاستجابة بتغيير بشبكة مياه الشرب والادراج العاجل حيال الصرف الصحي ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإنقاذ صحة الأهالي من الدمار والهلاك.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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