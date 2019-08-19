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بين الناس

القمامة تحاصر سكان منطقة النهضة بالسلام .. والأهالى: ارحمونا.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن هشام الوزير، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى منطقة النهضة المحمودية ٨٠٠ و٩٢٠ التابعة لحى السلام ثان بمحافظة القاهرة.

وقال فى شكواه: تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة حى السلام لإزالة القمامة حرصا على صحة الأهالى التى تضررت بسبب الرائحة الكريهة والحشرات ولكن لم يتم الاستجابة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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