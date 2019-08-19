القمامة تحاصر سكان منطقة النهضة بالسلام .. والأهالى: ارحمونا.. صور

شكا المواطن هشام الوزير، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى منطقة النهضة المحمودية ٨٠٠ و٩٢٠ التابعة لحى السلام ثان بمحافظة القاهرة.



وقال فى شكواه: تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة حى السلام لإزالة القمامة حرصا على صحة الأهالى التى تضررت بسبب الرائحة الكريهة والحشرات ولكن لم يتم الاستجابة



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