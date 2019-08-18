ترامب: إيران ترغب في التفاوض معنا بشأن ناقلة النفط جريس 1

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إيران سترغب في التفاوض مع إدارته بشأن ناقلة النفط جريس 1، التي أفرجت عنها حكومة جبل طارق مؤخرًا.



يأتي ذلك بعدما أعلنت مدعية عامة في واشنطن أن ناقلة النفط جريس 1، والتي تحمل قرابة مليوني برميل من النفط الخام، تخضع للمصادرة بناء على أمر قضائي أصدرته محكمة أمريكية.



وأصدر وزير العدل الأمريكي الجمعة مذكرة لضبط الناقلة واتهمها في بيان بالضلوع في مخطط "للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يرسلها الحرس الثوري الإيراني" الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

