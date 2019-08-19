أهالى العدوة بالمنيا يستغيثون: الكلاب المسعورة تهاجم أطفالنا

استغاث أهالى مركز العدوة فى المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالجهات المسئولة بسرعة التحرك لمواجهة خطر تزايد الكلاب الضالة فى شوارع المركز وتهديدها لحياة أطفالهم.



وقال علاء محمد جمعة من الأهالى فى رسالته: "الكلاب الضالة أصبحت خطرًا داهمًا يهدد حياة أطفالنا، حيث تكررت مهاجمتها لهم، وآخرهم طفل فى التاسعة من عمره، بعد أن هاجمه كلب ضال مسعور مؤخرا، وكاد يفتك به، ونتمنى أن تبادر الجهات المسئولة بوضع حد لمعاناتنا".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

