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التموين: لا مساس بدعم الخبز نهائيا.. وننظر في نصف مليون تظلم.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:59 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الوزارة تنظر فى ما يقرب من نصف مليون متظلم ممن تم استبعادهم من منظومة الدعم .

وأضاف عشماوى فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم" ان الوزارة لا تريد ان تحذف المواطن من الدعم بشكل عشوائي. مشيرا الى انه قد يكون هناك أخطاء .

وتابع ان قاعدة بيانات منظومة الدعم تصل لحوالى 70 مليون مستفيد وتعتبر الأكبر على مستوى الدولة المصرية .

واستكمل ان القيمة التى تتحملها الدولة فيما يقرب من 74 مليار جنيه، مشيرا الى أن دعم الخبر كما هو ولم يتم المساس به نهائيا.

وأشار الى ان من يخرج من المنظومة يجب التأكد من أنه لا يستحق للدعم مشيرا الى ان هناك بعض المواطنين الذين لا يستخدمون بطاقة التموين.

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