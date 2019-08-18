الولايات المتحدة تدين هجوم داعش على قاعة أفراح في كابل

أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون،اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.



ووفقا لما غرد به بولتون، أدلنت واشنطن ذلك الهجوم الوحشي الذي قامت به داعش ضد قاعة أفراح في العاصمة الأفغانية كابل.



في وقت سابق اعلن داعش "الإرهابي" مسؤوليته عن الهجوم على قاعة للأفراح أسفر عن مقتل 63 شخصا.



غرد بولتون، قائلا إن تفجير كابول، الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي عملا وحجشيا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الحكومة والشعب الأفغاني.



علق الرئيس الأفغاني أشرف غني، على الهجوم الإرهابي قائلا إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي، الذي وقع في العاصمة كابول.



