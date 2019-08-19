النواب يهنئ منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز ببطولة كأس العالم.. لجنة الشباب والرياضة: تكريم المنتخب تحت قبة البرلمان..الأحزاب : المنتخب شرف مصر

متحدث البرلمان:ينقل تحيات رئيس البرلمان لمنتخب الناشئين لكرة اليد

لجنة الشباب والرياضة:نبدأ تجهيزات استقبال الأبطال تحت قبة البرلمان الأحزاب السياسية:المنتخب قدم أداء بطوليا وشرف مصر





حصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة، بعد مشوار بطولى خلال المسابقة استطاع خلاله إقصاء منتخبات البرتغال، أيسلندا، سلوفينيا، السويد، تايوان وكندا.





وتوجه متحدث البرلمان ولجنة الشباب والرياضة وعدد من الاحزاب السياسية بالتهنئة منتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة حيث تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالتهنئة لمنتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزه ببطولة كأس العالم لاول مرة فى تاريخ اللعبة، مؤكدا ان هؤلاء الناشئين من الشباب المصرى الواعد رفعوا اسم وعلم مصر عالميا.





ونقل "حسب الله" فى بيان له تحيات وتقدير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للفريق والجهاز الفنى والادارى واتحاد كرة اليد، مطالبا وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل سبل الدعم للعبة كرة اليد لضمان استمرار تفوقها قاريا وعالميا.





ومن جانبها أرسلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة لمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد لفوزهم التاريخي للمرة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بمقدونيا.





وتوجهت اللجنة بتحية شكر وتقدير لجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على الأداء البطولي والرائع خلال مسيرة مشاركتهم بالبطولة وحتى تتويجهم بهذا اللقب الغالي والثمين، موضحة أنها ستبدأ من اليوم في اتخاذ إجراءات دعوة هؤلاء الأبطال تحت قبة البرلمان عقب عودتهم لتكريمهم كنوع من رد الجميل لهذا الجيل الوطني الذي رفع اسم مصر وعلمها خفاقا، ومساندتهم واحتضانهم ودعمهم ليكونوا مثالا يحتذى به في التحدي والإيمان بالهدف، ورفع روحهم المعنوية لاستكمال مسيرة الإنجازات.





تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بخالص التهنئة للمنتخب الوطنى، مشيدا بالأداء الرجولى للاعبى المنتخب الذين كافحوا من أجل تشريف بلادهم،ورفع رايته عالية خفاقة فى مضمار المنافسة الرياضية العالمية.





وتقدم كذلك حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب، والمحاسب احمد مهنى الامين العام للحزب، بخالص التهاني إلى ابطال مصر فريق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد وذلك لحصوله على كأس العالم لكرة اليد ، مؤكدا إن مصر لديها شباب واعد قادر على كتابة مستقبل باهر وحصد بطولات تخلد في تاريخ مصر على مر العصور.





وأِشار إلى أن مصر تشهد طفرة في المجال الرياضي، يأتي هذا في إطار دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة في مصر، وظهرت دلالات هذه الطفرة بداية من تنظيم مصر لبطولة امم افريقيا ونجاحها في تأمين الجماهير وتنظيم البطولة حتى نهايتها، وتقديم صورة رائعة عن الرياضة في مصر.





ومن جانبه تقدم المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رائد الانجاز بفوز شباب مصر ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين،ودعا إلى تكريمهم شعبيا ورسميًا بأعلي الأوسمة.





وفى ذات السياق هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد؛ لحصوله على بطولة كأس العالم والفوز في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا، مؤكدا أنهم أصبحوا نموذجًا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.





وتقدم ائتلاف حب الوطن بقيادة الدكتور مجدي علام، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوز منتخب ناشئي اليد ببطولة كأس العالم،مؤكدا أن المنتخب حقق طموحات و أمال المصريين في تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، والفوز ببطولة العالم.





بينما هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل،الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع المصريين ببطولة مصر لكأس العالم لكرة اليد للناشئين،مؤكدا إن شباب المصريين حققوا نجاحًا مبهرًا فى مباريات كأس العالم لكرة اليد للناشئين واستحق لقب المونديال وأن نجاح الفراعنة يتأتى من الثقة بالنفس والإصرار علي المنافسة بقوة لرفع اسم مصر عاليّا، وأثبتوا بانهما قدر المسؤولية وتعاملوا مع المنافسة باعتبارها مهمة شرف.