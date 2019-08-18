المسمارى: الجيش الليبى يخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب



ولفت إلى أن الجيش يراقب الأراضي الليبية منذ 2014، وفي خلال الشهرين الماضيين زدنا من الاستطلاع البصري والجوي، ورصد عمليات غير طبيعية وتحركات لمليشيات مما استوجب توجيه ضربات معينة.



ونوه إلى أن الكلية الجوية في مصراتة أصبحت تمثل خطرا على كل المدن الليبية، ولو انتظرنا لأصبحت مصراتة دولة تركية داخل ليبيا من خلال تحويل المطار والميناء إلى تركيين.



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات المسلحة الليبية، قادرة على رد أي تهديد لأي مواطن ليبي.



كما أكد أن الموقف الميداني والعمليات التعبوية ممتازة جدا وأن القوات تقاتل على خط نار طويل وتأمنه من العزيزية والهيرة وغريان.

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات المسلحة تخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب في طرابلس والمنطقة الغربية.وقال المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن سلاح الجو نفذ ضربات على مطار زوارة بعد اكتشاف تحويله من مطار مدني إلى عسكري وتحويله إلى منصة للطائرات المسيرة وتمركز للمليشيات.وأشار إلى أن الجيش يستفيد من جهل المليشيات بالعلوم العسكرية والتعبوية في تحقيق انتصارات متتالية في معارك طرابلس.وكشف عن أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية على مصراتة بعد تحديد ورصد الأهداف بدقة، وتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات التي تحدد كيفية وتوقيت الهجوم.وأوضح المسماري أن ضربات السلاح الجوي بالأمس شارك فيها أنواع مختلفة من الطائرات، انطلقت من قواعد جوية مختلفة، واتخذ القرار من القائد العام مباشرة.