ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب

عبرت النجمة ليلى علوى عن اعجابها بمجموعة الصور التى نشرها نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح عبر صفحته على موقع "إنستجرام" من مباراة فريقه أمام ساوثامبتون".



وعلقت الفنانة ليلى علوى على الصور ب 3 وردات وقلب، ولاقت الصور إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ولم يكن الدولي المصري محمد صلاح في مستواه المعتاد أمام ساوثامبتون، ليغادر الملعب في الدقيقة 79، ليحصل "مو" على 6.4 درجة من عشرة فقط.



وكان ليفربول حقق الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، عن طريق الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.