استجابة لـ صدى البلد بشأن الانقطاع بقريتي صفط ببني سويف.. الشركة القابضة تدعم خطوط المياه

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوى صدى البلد المنشورة عن انقطاع مياه الشرب بقريتي صفط النور وصفط العرفان بمحافظة بني سويف.



وأكدت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي في بيانها لصدي البلد أن المياه متوفرة بقريتي صفط النور وصفط العرفان وان الشركة تعمل علي ضخ المياه للخطوط بالقريتين ولكن تقل في أوقات الذروة بسبب كثرة استهلاك المياه.



وأوضحت الشركة القابضة للمياه انه يجري تدعيم للمحطة بطاقة 300 ل/ث.



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