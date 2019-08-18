الحمدلله .. تعليق مؤثر من احمد موسى على إقالة مارتن لاسارتى

عقب الإعلامى أحمد موسى على إقالة مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى إثر الخروج من كأس مصر مساء أمس بعد الخسارة أمام منافسه بيراميدز بهدف دون مقابل، قائلا:"الحمدلله تمت إقالة لاسارتى".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أتمنى من إدارة الأهلى استقدام مدير فنى يليق بالقلعة الحمراء، مردفا:"أى حد يتمنى تدريب الأهلى".



وأكمل: "وليد أزارو مش فى حالته وبعض اللاعيبة مستواهم سيئ، ولكن يجب أن نبدأ صفحة جديدة".



