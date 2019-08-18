حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الاثنين 19 أغسطس 2019

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم حظك اليوم الاثنين 19 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاثنين 19 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 19 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



الابراج اليومية الاثنين 19 (أغسطس) 2019



الحمل

مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء.

عاطفيًا: توقّع ابتداءً من اليوم لقاءً رومانسيًا حارًّا أو خبرًا مناسبًا على الصعيد العاطفي، ولا تغلق بابك في وجه الأجواء الإيجابية.

صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة وأنصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى الراحة والاسترخاء.



الثور

مهنيًا: كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، اشحن نفسك بالطاقة اللازمة.

عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة ومؤقتة.

صحيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية.



الجوزاء

مهنيًا: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية.

عاطفيًا: التسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة مرفوض على الإطلاق، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليتلاعبوا بوضعك الصحي من خلال إسدائك إرشادات غير مدروسة طبيًا.



السرطان

مهنيًا: يوم ضاغط نوعًا ما، وينتابك الحزن والقلق لإهمال الزملاء أمرك، فهدّئ من روعك ولا توبّخ أحدا.

عاطفيًا: تريث كثيرًا قبل أن تبدي موافقتك على اقتراح من قبل الشريك، لأن الندم لا يفيدكما لاحقًا.

صحيًا: تدرك جيدًا في قرارة نفسك أن وضعك الصحي الدقيق يتطلب ممارسة الرياضة بانتظام.



الأسد

مهنيًا: تستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضل، وتتلاحق الأنشطة فتكاد لا تجد وقتًا لإنجاز كل ما يترتب عليك.

عاطفيًا: كُن صابرًا إلى أقصى الحدود مع الشريك، وحاول أن تبدأ يومك معه بهدوء وأن تنهيه بطريقة رائعة تذهله.

صحيًا: تجنب كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.



العذراء

مهنيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّا من سوء التفاهم والالتباس في حياتك المهنية.

عاطفيًا: مهما بذلت من جهود ومحاولات لتلفت أنظاره، فإنك لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.

صحيًا: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك لآلام حادة تضطر على أثرها إلى الخضوع لعملية جراحية.



الميزان

مهنيًا: تجنّب أي نقاش، قد تستاء من بعض التفاصيل أو تواجه بعدائية أو سوء نيّة من بعض المسؤولين أو الزملاء.

عاطفيًا: لن يعاكسك الحظ في كل ما تقوم به، وتحقق الغايات المرجوة مما تخطط له مع الشريك.

صحيًا: لا تنفعل أمام أيّ أمر، ومهما حاول الآخرون استفزازك لإثارة عصبيتك فلن ينجحوا في ذلك.



العقرب

مهنيًا: ينتقل كوكب المريخ إلى برج العذراء، فيخف الضغط وتشعر أن الأجواء صارت أكثر سلاسة معك.

عاطفيًا: لا تبالغ في ردّ فعلك مع الشريك، فهو حسّاس جدًا لكنه لا يحتمل الأخطاء المتكررة.

صحيًا: حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، وتناول وجبة خفيفة مكونة من بعض الخضراوات.



القوس

مهنيًا: سوف تحمل لك التأثيرات الإيجابية للمثلث الفلكي أجواء رابحة وممتازة سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة أخبار سارة انفراجات وحلحلة وفرص للانتصار في كافة المجالات.

عاطفيًا: وقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك، ويعزّز الثقة الموجودة بينكما، ويزيدك حبًا وإخلاصًا له.

صحيًا: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.



الجدي

مهنيًا: الزملاء الحساد يتربصون بك وينتظرونك على أقل هفوة، احذر الثقة العمياء واتق شر من أحسنت إليهم.

عاطفيًا: الأولوية في حياتك تبقى للشريك، وهذا يمنحه مزيدًا من الثقة للوقوف إلى جانبك ودعمك باستمرار.

صحيًا: ينتابك شعور بأنك ستصاب بمرض تنتكس صحتك على أثره، هذا مجرد وهم فلا تقلق.



الدلو

مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، وحافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية.

عاطفيًا: تعيش رغبة داخلية قوية لتطوير وضعك العاطفي، ذلك قد تكون له مضاعفات إيجابية متعددة، فتفاءل بالخير.

صحيًا: أنت سريع الانهيار أمام أي خبر سيئ، ما ينعكس سلبًا على صحتك، فحاول أن تضبط أعصابك.



الحوت

مهنيًا: لا تدع القلق يسيطر عليك، فأنت قادر على تخطّي الصعوبات مهما بلغ حجمها.

عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى دعمك هذا اليوم، فلا تتردّد لأنّ نجاحه يرتد إيجابًا على علاقتكما.

صحيًا: تأخذ استراحة لك لترى بعض الأصدقاء أو عائلتك وممارسة أنشطة رياضية مفيدة.

