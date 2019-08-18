حسين زكي: لحظة الفوز بكأس العالم للناشئين كانت حلم كل اللاعبين.. فيديو

أكد حسين زكي مدرب عام منتخب مصر للناشئين، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لا يصدق الحصول على بطولة العالم، مؤكدا أن جميع لاعبي المنتخب أبطال وحملوا على عاتقهم اسم مصر وأدوا أداء رائعا.



وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين فى تصريحات تليفزيونية، أنه قبل انطلاق البطولة أعددنا هؤلاء اللاعبين من أجل المنافسة، مشيرا إلى أن لحظة الفوز ببطولة العالم هي حلم لكل اللاعبين.



وتابع المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين أن المنافسة على البطولات العالمية ليست جديدة على مصر، مؤكدا أنه في عام 1993 حصلنا على بطولة العالم للناشئين وفي عام 1999 حصلنا على المركز الثالث ببطولة العالم.



وأشار إلى أن ما حققه منتخب مصر للشباب بالحصول على برونزية العالم بإسبانيا كان حافزا لنا على تحقيق إنجاز لكرة اليد المصرية.