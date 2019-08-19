محافظ القاهرة : استرداد 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة.



وتابع المحافظ في تصريحات صحفية ، أن المحافظة ملتزمة باسترداد حقوق الدولة في جميع الأحياء دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.



وشدد عبد العال على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.



وشدد المحافظ على أنه لا رجعة نهائيًا فى إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.



وكانت قد نجحت أجهزة المحافظة مؤخرا فى استرداد 400 فدان بما يوازى أكثر من 1.6 مليون م2 من أملاكها بطريق السويس العين السخنة بحى البساتين وبذلك يكون إجمالي ما تم استرداده خلال الموجة 13 لاسترداد أراضى الدولة أكثر من 2 مليون م2.

