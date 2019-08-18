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فن

حضور جماهيري كبير في عرض مترو بالمهرجان القومى للمسرح

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:24 م
العرض المسرحى مترو
العرض المسرحى مترو
أحمد إبراهيم
لقى العرض المسرحي "مترو" حالة من الاعجاب عند عرضه على مسرح أوبرا ملك برمسيس في ثاني أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثانية عشر، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويتناول العرض المسرحى الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجي.

ويحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم والنظر بإيجابية لمستقلبهم، والعرض من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، وبطولة أحمد عثمان، وشريهان قطب، وخالد شرشابي، وأحمد عمار.

يشار إلي أن هناك ٩ عروض مسرحية تعرض في اليوم الأول لفاعليات المهرجان وهم "تسجيل دخول والدخان، وأليس في بلاد العجائب، وصوت الموسيقى، وأوبرا بنت عربي، وزهرة اللوتس، وحذاء مثقوب، والملحمة".

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