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محافظات

محافظ دمياط : لا تهاون في تطبيق القانون مع المعتدين على أراضي الدولة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:01 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وملاحقة المخالفين ، خاصة المعتدين على أراضي الدولة.

وشددت عوض في تصريحات صحفية ، على استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة التابعة لجميع جهات الولاية.

وأوضحت محافظ دمياط أنه لا رجعة في إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قد أسفرت الحملة الاخيرة التي أطلقتها المحافظة عن استرداد ١٥٢.٥ فدان تابعة لأملاك الدولة بمركز كفر البطيخ، مشيرة الى استمرار الحملة لحين ازالة كل التعديات.

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