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أخبار العالم

القبض على أمريكي هدد بتنفيذ عملية إرهابية ضد مركز يهودي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:22 م
المتهم
المتهم
أحمد سيف الدين
ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجل من ولاية أوهايو، بعدما نشر فيديو يهدد فيه بالقيام بعملية إرهابية ضد مركز يهودي.

ووفقا لما نشرته النيويورك تايمز، وجهت السلطات القضائية اليوم، للرجل تهمًا بالتهديد من خلال نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهره وهو يقوم بإطلاق النار على مركز يهودي.

وأكدت الشرطة الأمريكية أنه تم إعتقال الرجل، الذي يدعي جيمس باتريك، البالغ من العمر 20 عامًا، يوم الجمعة وتم إتهامه بالدعوة لإفكار المتطرفين القوميين.

وقال آندي ليبكين، نائب الرئيس التنفيذي للمركز اليهودي، في بيان إن موظفيه أُطلعوه على الفيديو يوم الجمعة، مضيفا أنه تم الإتصال بالسلطات، وتم توفير الأمن اللازم لتلك المعابد اليهودية خوفا من ذلك التهديد.

وجدت السلطات وجدت دعاية معادية للسامية ومدعمة للعرق الأبيض في منزل المتهم وصادرت أسلحة شبه آلية وعشرات الخزائن وقناع غاز ودرع مضاد للرصاص.

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