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حادث المنشية.. الخرباوي يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاغتيال جمال عبد الناصر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:48 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
خالد محيي الدين
قال الدكتور ثروت الخرباوي، الإخواني المنشق والمفكر الإسلامي ، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاول الاستحواذ على حكم البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، وقاموا بإجراء اتصالات مع الرئيس الراحل محمد نجيب لقتل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وأشار "الخرباوي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلي أن عبدالرحمن السندي وصل لجمال عبدالناصر وأخبره بمخططات الإخوان الإرهابية الهادفة لقلب نظام الحكم، وأبلغه بدور الإخوان في محاولات اغتياله الفاشلة.

وأكد أن الإخواني "عبدالرحمن السندي" كان يمتلك كنزا من الأسرار التي كتب أغلبها في مذكراته، وبعض الصفحات وصلت إلى أيديه، أما المذكرات كلها فوصلت لجمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن عبدالعزيز كامل والقرضاوي كتبا في مذكراتهما أن السندي أخبر جمال عبدالناصر بالتخطيط لاغتياله قبل حادث المنشية.

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