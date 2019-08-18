نشرة اخبار البرلمان.. بعد تداول أرقام مغلوطة.. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.. وبرلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة لمنتهك حقوق العاملات بالمنازل

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 18 أغسطس.
بعد تداول أرقام مغلوطة .. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
غرامة 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات عدم الحصول على ترخيص شركة نقل مثل اوبر وكريم
فرج عامر: السيسى قادر على تغيير وجه الحياة في صعيد مصر
تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل
بشرى سارة للفلاحين بشأن إنتاج التقاوى
بعد افتتاح الرئيس .. زراعة البرلمان: إنتاج التقاوى سيجعل الأسعار فى متناول الفلاح
يحقق 8 أهداف .. أبرز ملامح مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة
متحدث البرلمان يكشف عن 5 رسائل من السيسى للمواطنين طرحت بـ عيد العلم
احتفالية تكريم.. البرلمان يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد بعد فوزهم بكأس العالم
ترسيخا لمفاهيم المحاسبة والإدارة الرشيدة.. مشروع قانون جديد طال انتظاره 50 عاما
برلماني يطالب بإصدار قانون يوفر صلاحيات للعاملات المصريات دون الأجانب
بعد تداول أرقام مغلوطة .. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
غرامة 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات عدم الحصول على ترخيص شركة نقل مثل اوبر وكريم
فرج عامر: السيسى قادر على تغيير وجه الحياة في صعيد مصر
تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل
بشرى سارة للفلاحين بشأن إنتاج التقاوى
بعد افتتاح الرئيس .. زراعة البرلمان: إنتاج التقاوى سيجعل الأسعار فى متناول الفلاح
يحقق 8 أهداف .. أبرز ملامح مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة
متحدث البرلمان يكشف عن 5 رسائل من السيسى للمواطنين طرحت بـ عيد العلم
احتفالية تكريم.. البرلمان يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد بعد فوزهم بكأس العالم
ترسيخا لمفاهيم المحاسبة والإدارة الرشيدة.. مشروع قانون جديد طال انتظاره 50 عاما
برلماني يطالب بإصدار قانون يوفر صلاحيات للعاملات المصريات دون الأجانب