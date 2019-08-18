ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر لا تنام.. أحمد موسى يعلق على عودة العمل بمعهد الأورام.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسى بقدرة الدولة المصرية على إعادة افتتاح معهد الأورام في وقت قياسي، بفضل مجهودات شركة المقاولون العرب، بعد أسبوعين فقط من الحادث الإرهابي الذي أحدث به قدرا من التلفيات.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «مصر بلد لا تنام من الإنجازات، وشركة المقاولون العرب هائلة، كانوا شغالين في العيد عشان يرجعوا المعهد زي الأول».

ووجه أحمد موسى، الشكر لشركة المقاولون العرب بعد إعادة ترميمها لمعهد الاورام والعمل على العودة سريعا لحركته الطبيعية واستقبال المرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبطبوا على الأطفال.. أحمد موسى لـ المصريين: تبرعوا ولو بـ جنيه لمعهد الأورام ..فيديو

جمعية الأورمان تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ معهد الأورام

المقاولون العرب: نسابق الزمن لإنهاء ترميم معهد الأورام من الداخل

اهم الاخبار.. حركة المحليات.. اخر تطورات انفجار معهد الاورام.. اضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بالأحضان والسجود .. فرحة هستيرية لـ نجوم مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم .. فيديو

كيف احتفل عبدالله السعيد نجم بيراميدز بـ إقصاء الاهلى من كأس مصر

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

جوهر نبيل يفجر مفاجأة عن منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم.. فيديو

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور