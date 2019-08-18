مصر لا تنام.. أحمد موسى يعلق على عودة العمل بمعهد الأورام.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقدرة الدولة المصرية على إعادة افتتاح معهد الأورام في وقت قياسي، بفضل مجهودات شركة المقاولون العرب، بعد أسبوعين فقط من الحادث الإرهابي الذي أحدث به قدرا من التلفيات.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «مصر بلد لا تنام من الإنجازات، وشركة المقاولون العرب هائلة، كانوا شغالين في العيد عشان يرجعوا المعهد زي الأول».



ووجه أحمد موسى، الشكر لشركة المقاولون العرب بعد إعادة ترميمها لمعهد الاورام والعمل على العودة سريعا لحركته الطبيعية واستقبال المرضى.



