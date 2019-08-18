ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: مفاجأة في افتتاح قصر البارون.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن أى أعمال ترميم للآثار سواء إسلامية أو قبطية أو يهودية ليس وليد اللحظة، وإنما يكون بناء على دراسات لاستشاريين لإعداد المشروع قبل البدء فيه، وأيضا الألوان يتم اختيارها بعناية.

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية خلال تصريحات تليفزيونية، أن أعمال الترميم التي تقام الآن بقصر البارون بتكليف من شركة متخصصة وفريق من الآثار، ويوحد متابعة يوميا وأى تعديل يجب أن توافق عليه اللجنة.

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى أنه سيتم عمل اللون الطوبيى المحروق هو اللون الأصلي مأخوذ من المعابد الهندية في القرن 12.

وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أنه ستكون هناك مفاجأة في الافتتاح.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيديو جراف| الإخطبوط عبدالرحمن حميد أفضل حارس مرمى فى مونديال اليد للناشئين

مصر المقاصة أحق من الإسماعيلي .. هويدى يوجه رسالة عتاب إلى اتحاد الكرة

فستان قصير جدا .. بوسي فى إطلالة مثيرة بسيقان مكشوفة .. شاهد

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

بعد 60 عاما.. صور نادرة لـ مارلين مونرو داخل المشرحة.. تفاصيل مثيرة

حرر محضر في القسم.. لجنة انتخابات الزمالك ترفض استلام أوراق ترشح الماوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور