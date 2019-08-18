رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: مفاجأة في افتتاح قصر البارون.. فيديو

أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن أى أعمال ترميم للآثار سواء إسلامية أو قبطية أو يهودية ليس وليد اللحظة، وإنما يكون بناء على دراسات لاستشاريين لإعداد المشروع قبل البدء فيه، وأيضا الألوان يتم اختيارها بعناية.



وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية خلال تصريحات تليفزيونية، أن أعمال الترميم التي تقام الآن بقصر البارون بتكليف من شركة متخصصة وفريق من الآثار، ويوحد متابعة يوميا وأى تعديل يجب أن توافق عليه اللجنة.



وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى أنه سيتم عمل اللون الطوبيى المحروق هو اللون الأصلي مأخوذ من المعابد الهندية في القرن 12.



وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أنه ستكون هناك مفاجأة في الافتتاح.