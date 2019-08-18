دلال محمود تكشف عن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى العملات الافتراضية .. فيديو



قالت الدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن العملات الافتراضية لها مزايا وعيوب، مشيرة إلى أنه مع محاصرة جهود التنظيمات الإرهابية، بدأت التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى العملات الافتراضية.



وأضافت "محمود"، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن العملية الإرهابية الأخيرة في سيريلانكا، أثبتت الدراسات إلى أنها تم بالاعتماد على العملات الافتراضية، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية تعتمد حاليا بشكل كبير على التمويل الرقمي.



وأوضحت مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أنه تم الكشف مؤخرا عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي، شبكة الاتصالات لبعض الألعاب، مشيرا إلى أن داعش تستغل الأطفال في شراء أكواد خاصة بألعاب إلكترونية، ويتم تحويلها إلى تمويلات للجماعة.

