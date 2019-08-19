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تعليم

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدرسة الضبعة .. اليوم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:00 ص
مدرسة الضبعة
مدرسة الضبعة
ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف،لتتم في العاشرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٩/ ٨ / ٢٠١٩ بمبني ديوان عام الوزارة بالقاهرة ، على أن يصطحب المتقدم لشغل الوظيفة المستندات المطلوبة .

وتتمثل هذه المستندات المطلوبة في : صورة من المؤهل و شهادة التأهيل التربوي ، وشهادة الصلاحية المناسبة للوظيفة ، مستند يفيد بعدم الحصول على جزاءات وعدم الاحالة للمحاكمات التأديبية أو الجنائية من الشئون القانونية بالمديرية التابع لها المتقدم .

وتشمل المستندات المطلوبة كذلك : صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة موضحًا بها الجزاءات ، وآخر تقريرين كفاية بدرجة فوق المتوسط على الأقل في سنتين بالوظيفتين السابقتين لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

وكانت قد اعلنت المديرية كشوف أسماء المتقدمين لوظائف (مدير مدرسة - معلم كهرباء علمي نظري - معلم كهرباء عملي - معلم ميكانيكا علمي نظري - معلم ميكانيكا عملي - معلم الكترونيات علمي نظري - معلم الكترونيات عملي - مسئول إدارة وتوكيد الجودة) بالمدرسة النووية بالضبعة والذين ينطبق عليهم شروط التقدم للعمل بالمدرسة.

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